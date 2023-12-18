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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu Düzenlendi

Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu iş birliğinde düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu'na, bakanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

18.12.2023 - 12:26,
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Ankara'da 'tarım ve ormancılık' sempozyumu

ANKARA'da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğinde, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu' düzenlendi. Ankara'daki bir otelde düzenlenen sempozyuma, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, bürokratlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında nereden nereye geldiğinin bu sempozyumla akademik anlamda kayıt altına alınacağını söyledi. Yapılacak çalışmaların, gelecek nesiller için de önemli olduğunu kaydeden Yumaklı, katkı verenlere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından katılımcılarla fotoğraf çektiren Yumaklı, Bakanlığının TBMM'deki bütçe görüşmelerine katılmak üzere salondan ayrıldı. Sempozyum, 20 Aralık'ta sona erecek. (DHA)

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu Düzenlendi
Kaynak: DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Son Dakika

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