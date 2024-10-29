Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Manyas'ta Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Manyas'ta Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. Yılı Manyas\'ta Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı Manyas ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın konuşmalarıyla devam etti. Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve oratoryo gösterileri sergilendi.

29.10.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Manyas ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Çelenk sunma töreniyle başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Kaymakam Emre Yeşil'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanında gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru, öğrenci ve vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmasında Kaymakam Yeşil, "Cumhuriyet, aziz milletimizin kadın, erkek, yaşlı, genç demeden kan ve gözyaşlarıyla bu topraklara diktiği son fidandır. 1923 yılında dikilen bu fidan, bugün ulu bir çınar olmuştur. Bu çınarı sağlam bir şekilde büyütüp, geliştirmek, burada toplanmış gençlerimiz ve öğrencilerimiz sayesinde mümkün olacaktır" dedi.

Kutlamalar kapsamında öğrenciler şiirler okurken, halk oyunları ve karate gösterileri yapıldı. Cumhuriyet Bayramı konulu ödül töreninin ardından oratoryo gösterisi ile etkinlikler renklendi. Tören, geçit resmi ile sona erdi. Etkinliklere, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, gaziler, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Manyas'ta Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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