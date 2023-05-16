Seçimler ikinci tura kaldı, 14 Mayıs'tan bu yana Akşener'in sessizliği sürüyor!

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için oy kullandı. Milletvekili seçimleri sonuçlanırken, Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirisi yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 oy alınca seçimler ikinci tura kaldı.

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Sonuçların ardından 14 Mayıs gecesinden bu yana Millet İttifakı'ndaki tüm liderler sırayla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaptı. Liderler, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda seçimleri mutlaka kazanacağını ifade etti.

AKŞENER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 14 Mayıs gecesinden bu yana sessizliğe büründü. Akşener'in seçim sonuçlarıyla hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti.

AKŞENER, MASADAN KALKMIŞTI

Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını isteyen İYİ Parti lideri Akşener, "İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır, Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır." diyerek 6'lı Masa'dan kalkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, daha sonra İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle masaya geri dönmüştü.