TDP İzmir İl Başkanı ve 12 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika
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TDP İzmir İl Başkanı ve 12 ilçe başkanı istifa etti

05.09.2022 16:19
TDP İzmir İl Başkanı ve 12 ilçe başkanı istifa etti

Türkiye Değişim Partisi İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, il yönetim kurulu üyeleri ve 12 ilçe başkanı ile birlikte partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Türkiye Değişim Partisi İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, il yönetim kurulu üyeleri ve 12 ilçe başkanı ile birlikte partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, TDP İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın toplantısı ile istifa etti.

Partisindeki görevinden, gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini açıklayan Çağrı, kendisi ile birlikte il yönetim kurulu üyelerinin ve 12 ilçe başkanının da istifa ettiğini söyledi. Bayındır, Bayraklı, Buca, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla ilçe başkanlarının görevlerinden istifa ettiğini ifade etti.

"Şimdilik il başkanlığı görevimi bırakıyorum" diyen Çağrı, "Bundan sonra daha gür bir sesle halkın sorunlarını çözümleyebilecek, önerilerimiz üzerine çalışabileceğimiz, en demokratik ortamlarda ülkemize çözümler üretmek arzusu ile çalışacağız" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP İzmir İl Başkanı ve 12 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP İzmir İl Başkanı ve 12 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika
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