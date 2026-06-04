Duran: Türkiye, Filistin davasını savunmaya devam ediyor - Son Dakika
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Duran: Türkiye, Filistin davasını savunmaya devam ediyor

04.06.2026 16:37
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"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve Gazze'de kalıcı barışın tesisi için güçlü duruşunu sürdürmektedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve Gazze'de kalıcı barışın tesisi için güçlü duruşunu sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Çatışma Mağduru Masum Çocuklar Günü'nde, başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların ortasında yaşam mücadelesi veren milyonlarca çocuğun yaşadığı acılara dikkat çektiklerini belirtti.

Gazze'de çocukların bombardıman, açlık, zorunlu göç ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmanın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Çocukların hedef haline geldiği bu trajedinin sona ermesi, uluslararası toplumun vicdani ve hukuki sorumluluğudur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve Gazze'de kalıcı barışın tesisi için güçlü duruşunu sürdürmektedir. Bu vesileyle hayatını kaybeden çocukları rahmetle anıyor, tüm çocukların güven, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir dünya temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Türkiye, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Duran: Türkiye, Filistin davasını savunmaya devam ediyor - Son Dakika

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