Türkiye'den İsrail'e İhlak Reddiyesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarını Türkiye'nin en güçlü biçimde reddettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları, en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve 2 devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi.