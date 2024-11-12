Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki

Politika

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik yapılan açıklamalar reddedildi.

İsrail tarafından yapılan açıklamalar ile uluslararası hukukun ve iki devletli çözümün hiçe sayıldığı ifade edilen açıklamada, "İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA