DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da meydana sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Son Dakika › Politika › Türkiye'den Pakistan'a Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
