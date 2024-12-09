Türkiye Ekonomisi 2023'te %5,1 Büyüdü

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2023 yılında zayıf dış talep, jeopolitik gerilimler ve Şubat ayındaki deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 5,1 büyüme oranıyla olumlu bir performans sergilemiştir. Bu başarı, 14 yıllık kesintisiz büyüme trendinin devamını sağlamıştır." - ANKARA