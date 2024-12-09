Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2023 yılında zayıf dış talep, jeopolitik gerilimler ve Şubat ayındaki deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 5,1 büyüme oranıyla olumlu bir performans sergilemiştir. Bu başarı, 14 yıllık kesintisiz büyüme trendinin devamını sağlamıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Türkiye Ekonomisi 2023'te %5,1 Büyüdü - Son Dakika
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