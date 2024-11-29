Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan'dan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü mesajı

Politika

TBMM Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, "BM'ye şunu hatırlatmak isterim ki; 29 Kasım'ı, 1977'deki oturumunda Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan eden BM, ne kararına ne de kendi saygınlığına sahip çıkamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Turan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Vatanları 1947'den bu yana işgal edilen Filistin halkı; küresel haydutların onca zulmüne, acımasız saldırılarına rağmen haklı davasından ve topraklarından bir an olsun vazgeçmeden onurlu bir mücadele ve direniş ortaya koymaktadır. Topraklarını kurtarmak ve işgale son vermek için 7 Ekim 2023'te başlattıkları Aksa Tufanı yıllardır çekilen acılara ve yaşanan zulme başkaldırıdır; dünyada yalnızlığa terkedilen bir halkın çığlıklarıdır; katledilen onlarca, binlerce masumun haykırışlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün emperyalist devletlerin bölgeye son teknolojik teçhizat ve donanımla abanmasına rağmen Filistin halkının onurlu direnişini sürdürdüğünü belirten Turan, "Siyonist çete tüm dünyayı esir alsa da Gazze'yi ve Filistin'i esir alamamıştır, alamayacaktır. Bu gerçek onları iyice germekte ve savaşı bölgeye yaymak için saldırgan tutumunu artırmaktadır. BM Güvenlik Konseyi üyeleri ise hala üç maymunu oynayarak yaşanan soykırıma 'dur' dememektedir." açıklamasını yaptı.

Turan, şunları kaydetti:

"Buradan BM'ye şunu hatırlatmak isterim ki; 29 Kasım'ı, 1977'deki oturumunda Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan eden BM, ne kararına ne de kendi saygınlığına sahip çıkamamaktadır. 7 Ekim 2023'te başlayan siyonist saldırılar 420'nci gününde halen devam ediyor. BM ve tüm dünya çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla insanın katledilmesini izlemeye devam ediyor. Filistin halkının haklı davası ve özgürlük mücadelesi bağımsızlık elde edilene kadar sürecektir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin uluslararası platformlardaki gayreti ile birçok ülke Filistin'i tanıma kararı aldı. Vicdan sahibi ülkeler de Filistin'in yanında durduklarını açıkladı. İsrail işgal, katliam ve yayılmacı politikalarıyla dünyada yalnızlaşacaktır. Gazze ve Filistin özgürleşmedikçe dünyaya barış gelmeyecektir."

Turan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistin halkının haklı davasının yanında olduklarını belirterek, Mescid-i Aksa'nın muhafızı Filistin halkının şanlı direnişini selamladığını ifade etti.