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DEM Parti Milletvekili: Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada - Son Dakika
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DEM Parti Milletvekili: Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada

DEMParti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Türkiye'nin gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirtti. Çiftyürek, asgari ücretin artırılması yerine hayat pahalılığının, gıda zamlarının ve kira artışlarının durdurulması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Milletvekili: Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada
26.12.2023 - 17:53,  Güncelleme: 17:55
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DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Türkiye'nin "gıda enflasyonunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını" söyledi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri tamamlanan 2024 yılı bütçesinin işçi, emekçi, küçük esnaf, engelli, kirada oturan vatandaşlar için "geleceğe dönük hiçbir şey vadetmediğini" ileri sürdü.

Aynı dönemde görüşmelerine başlanan asgari ücretin "kapitalist sistemde kölelik ücreti olarak görüldüğünü" öne süren Çiftyürek, sermayenin yanında tutum alan sendikalardan çalışanlardan yana bir tavır sergilemelerini de beklemediklerini belirtti.

Çiftyürek, "Türkiye, Ekim 2023 yılı verilerine göre gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Sorun asgari ücretin artırılması değil, sorun asgari ücret artırılmadan önce her şeye gelen zamlardır. Bu noktada hayat pahalılığının, gıda zamlarının ve kira artışlarının durdurulması gerekmektedir. Bu artışlar durdurulsa zaten asgari ücretin artırılmasına gerek yok." diye konuştu.

Kaynak: AA
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