Türkiye-İngiltere Suriye İstişareleri

Politika

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

3 Mart'ta Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in başkanlıklarında düzenlenen istişarelerde, Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, istişareler kapsamında Suriye'deki güvenlik, insani ve ekonomik durum hakkında Türkiye'nin tespit ve değerlendirmelerini paylaşırken, Suriye'deki durumun bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesinde ve ülkede merkezi hükümetin tesisine yönelik atılmakta olan ulusal uzlaşı adımlarının desteklenmesinde fayda olacağını yineledi. Ayrılıkçı hareketlere bu tabloda yer olmadığı da vurgulandı.

Suriye'deki yönetimin terörün her türlüsüyle mücadele etme kararlılığı içinde olduğunun gözlendiğine işaret eden Bakan Yardımcısı Yılmaz, yönetimin bu doğrultuda desteklenmesinin önemine işaret etti. Görüşmelerde ayrıca, Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınma konularına değinildi ve yaptırımların, Suriye'ye mali kaynak akışının sağlanması başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda ön şartsız olarak tamamen kaldırılması hususu gündeme geldi. Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda Birleşik Krallık'la istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. - ANKARA