Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı Saray\'da Gerçekleştirildi

Türkiye ile İran heyetleri arasında gerçekleştirilen sınır güvenlik toplantısı, Van'ın Saray ilçesinde yapıldı.

Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı, Saray ilçesinde yapıldı. Toplantıya Saray Kaymakamı ve Kapıköy Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Eyüp Gürdal, Kotur Hudut Komiseri ve Belesor Hudut Komiseri ile bir araya geldi. Toplantıda sınır güvenliğine ilişkin yapılan görüşmelerin ardından alınan kararların yer aldığı protokol imzalandı. - VAN