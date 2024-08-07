Türkiye, İsrail aleyhine açılan davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail'in 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahillik imkanlarına yönelik titizlikle gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında Türkiye'nin davaya müdahil olma kararının 1 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından açıklandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte Bakanlığımızın eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ve katılımlarıyla yürütülen kapsamlı hukuki çalışma sonrasında başvuruya ilişkin müdahillik beyanımız, UAD Statüsü'nün 63. maddesi kapsamında Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülke olarak 7 Ağustos 2024 tarihinde Divan'a sunulmuştur. Müdahillik kararımız, ülkemizin Filistin konusunun hukuk ve adalet çerçevesinde çözümüne atfettiği önemin yansımasıdır. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacaktır." - ANKARA