Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulundu - Son Dakika
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Politika

Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulundu

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye resmi olarak müdahil olmak için başvurusunu yaptı.

07.08.2024 18:10
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Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye resmi olarak müdahil olmak için başvurusunu yaptı. Dosyalar Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyanın sunulmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ortaklaşa hazırlanan davaya müdahillik beyanını içeren dosya ve eklerinde İsrail'in "BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"ni ihlal ettiğinin tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde atılan bu adımın İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırımın ve katliamın karşısında olduklarını tüm dünyaya açıkça gösterdiğini belirtti. Tunç şöyle devam etti:

"7 Ekim'den bu yana en temel insan haklarını yok sayarak 40 bin Filistinli kardeşimizin şehit edilmesine, 90 binin üzerinde Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrailli yetkililer, uluslararası hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız. Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene ve Filistinli kardeşlerimiz özgür olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulundu - Son Dakika

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