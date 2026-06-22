Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklığı Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklığı Güçleniyor

Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklığı Güçleniyor
22.06.2026 16:10
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan ile ticaret ve güvenlik işbirliğini artırmayı amaçladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile Ankara'da bir araya geldi.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından, Nomtoibayar ile İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Moğolistan arasındaki stratejik ortaklığı, ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra afet ve acil durum yönetimi, kamu güvenliği, sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele ve siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşıyacak konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkati çeken Çiftçi, ortak hedeflerinin ticaret hacmini yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak olduğunu vurguladı. Çiftçi, "Türkiye'nin yaklaşık 40 yıllık serbest bölge tecrübesini, Moğolistan ile paylaşmaya ve bu alandaki işbirliğimizi güçlendirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ayrıca, FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirerek, terör örgütüyle iltisaklı yapıların faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye olarak, Moğolistan ile ilişkilerimizi stratejik ortaklığımıza yakışır şekilde, somut projeler, karşılıklı güven ve ortak fayda temelinde daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve samimi görüşmeleri dolayısıyla Sayın Başbakan Yardımcısına teşekkür ediyor, dost ve kardeş Moğolistan halkına en içten selam ve iyi dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklığı Güçleniyor - Son Dakika

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