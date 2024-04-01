Kadirli ilçesinde yaşayan ve açık öğretim lisesinde öğrenim hayatını sürdüren 18 yaşındaki Baran Birkaç, 31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli Belediye Başkan adayı olmuştu.
Dün yapılan seçimlerde tartıya çıkan Baran Birkaç, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve HÜDAPAR gibi prtilerin adaylarını geride bırakarak 237 kişinin oyunu almayı başardı.
Aday olmasındaki amacın gençleri siyasete yönlendirmek olduğunu söyleyen Başkan adayı Baran Birkaç, şu açıklamayı yapmıştı: "Çocukluğumdan beri hayalimdi ailemin ve arkadaşlarımın desteğini alarak bu seçimlerde belediye başkan adayı oldum. Bu seçimde hem ilk defa oy kullanmanın hem aday olmanın heyecanını yaşıyorum. Seçimi kaybetsem de temel amacım gençleri siyasete teşvik etmek. Siyaset camiasının gençleşmeye ihtiyacı var. Gençler kendi geleceği olan ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalı."
İşte Kadirli seçim sonuçları;
Son Dakika › Politika › Türkiye'nin en genç belediye başkan adayıydı! İşte Baran Birkaç'ın aldığı oy - Son Dakika
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 56 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 50 şüpheliden 4'ü yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilirken, 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Aşkale ilçesinde 101, Horasan ilçesinde 128 sandıkta belediye başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti. İtirazın değerlendirmeye alındığı açıklandı. Aşkale'de AK Parti'nin adayı Şenol Polat, Horasan'da ise İyi Parti'nin adayı Hayrettin Özdemir resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde merkez dahil tüm ilçelerde en çok oyu alan aday oldu. Büyükkılıç, 5 yıllık başkanlık sürecinde hizmet ve yatırımlarla Kayseri'ye katkı sağladı.
Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.
Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre merkez ilçe Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy alırken, en yakın rakibi MHP'li Burak Pehlivan 57 bin 922 oy aldı. Belediye meclis üyeleri seçiminde ise en fazla oyu CHP aldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi. Tahmazoğlu, yüzde 55,25 oy oranıyla en yakın rakibine açık ara fark attı. Başkan, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
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