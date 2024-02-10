Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yakında ülkeye dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya ilişkin, "Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri tamamlanacak ve astronotumuz çok erken bir şekilde inşallah ülkemize gelecek." dedi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret eden Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamada, Giresun'da son dönemde Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) alanında önemli adımlar attıklarını söyledi.
Kentte OSB'lerin sayısını 4'e çıkardıklarını, yatırımların hızla devam ettiğini belirten Kacır, halihazırda 1. ve 2. OSB'de üretime geçildiğini aktardı.
Kacır, 3. ve 4. organize sanayi bölgelerinde ise yatırım yerlerinin hazır hale getirilebilmesi için çalışmalara hız kazandıracaklarını vurgulayarak, Giresun'un güneyinde 5. OSB projesini de gelecek dönemde hayata geçireceklerinin altını çizdi.
Giresun'un muazzam doğal güzellikleriyle bir turizm şehri olduğuna işaret eden Kacır, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi eliyle kentin turizm potansiyelini yükseltecek, turizmden elde edeceği kazanımları artıracak yeni ve ilave yatırımlar yapmaya, doğa dostu turizm yaklaşımıyla süreci yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi.
"İnşallah Türkiye nice Alper Gezeravcı'lar yetiştirecek, nice bilim misyonlarına imza atacak"
Bakan Kacır, Türkiye'nin bir gözünün de ülkenin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren ve dün Dünya'ya dönen astronot Alper Gezeravcı'da olduğunu ifade etti.
Gezeravcı'nın sağ salim Dünya'ya indiğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:
"İlk sağlık kontrollerinden sonra ailesiyle buluşma imkanına kavuştu. Geçtiğimiz saatlerde annesi, babası ve kardeşiyle, yengesiyle ve yeğeni ile bir araya gelmiş oldular. Şimdi önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri tamamlanacak ve astronotumuz çok erken bir şekilde inşallah ülkemize gelecek. Türkiye'de, Türk gençleri ile Türk çocukları ile buluşacak, ilham kaynağı olduğu, geleceğin bilimsel projelerine imza atacak TEKNOFEST kuşağı ile bir araya gelecek. En erken şekilde ülkemize gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bir Cumhurbaşkanlığı uçağını astronotumuz için tahsis etmiş oldular."
Bakan Kacır, Gezeravcı'nın beklenilenden daha erken Türkiye'de olabileceğini anlatarak, "Ve bütün bu deneyimi, özellikle yürüttüğü bilimsel çalışmaları kendi ağzından hem milletimize, hem bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza, gençlerimize anlatma, onlarla paylaşma imkanı bulacak. İnşallah Türkiye nice Alper Gezeravcı'lar yetiştirecek, nice bilim misyonlarına imza atacak." diye konuştu.
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