Türkiye'nin İnsani Yardım Performansı Vurgulandı

Politika

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, "Bugün neredeyse tek işi istatistik tutmak olmuş uluslararası kuruluşların raporları bile Türkiye'nin insani yardım performansını inkar edilemez bir şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

Toy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin insani yardım konusunda tüm dünya ülkelerini utandıracak, sorumluluklarını hatırlatacak nispette bir duruş sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliyi misafir ettiği 13 yıllık sürecin uluslararası düzeyde insani dayanışmanın yeryüzündeki en gerçek örneği olduğunu ifade eden Toy, "Bugün neredeyse tek işi istatistik tutmak olmuş uluslararası kuruluşların raporları bile Türkiye'nin insani yardım performansını inkar edilemez bir şekilde ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin 2021'de gayri safi milli hasılaya oranla insani yardımda Birleşmiş Milletler hedefi olan binde 7'yi aşarak binde 96 ile dünya genelinde ikinci sırayı aldığına işaret eden Toy, 2022'de ise ABD miktar bazında birinciyken Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını, ancak yaptığı 5 milyar 587 milyon dolar yardım ile Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına oranla dünya genelinde en çok yardım sağlayan ülkeler arasında ilk sıraya geldiğini anlattı.

Toy, 20 Aralık'ın Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olarak belirlendiğine dikkati çekerek, "Ama görünen o ki bugünün anlamı, birçok ülke için dilek ve temenniden öteye gidememiştir." dedi.

Toy, insani yardımlara ihtiyaç duyulmayan bir dünya temennisinde bulundu.