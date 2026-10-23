Türkiye'nin itiraz ettiği Rum elektrik hattı projesi 2031'e ertelendi - Son Dakika
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Türkiye'nin itiraz ettiği Rum elektrik hattı projesi 2031'e ertelendi

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DİKO Milletvekili Costas Mavridis, Türkiye'nin itiraz ettiği bölgeyi de kapsayan elektrik hattı haritasını paylaştı. Projede deniz araştırmalarının yüzde 40'ı Türkiye'nin tepki gösterdiği bölgede tamamlanamadı, tamamlanma tarihi 1 Ocak 2031'e ertelendi.

Rum Demokratik Parti (DİKO) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Costas Mavridis, Yunanistan'dan Girit'e, oradan Güney Kıbrıs ve İsrail'e uzanması planlanan deniz altı elektrik bağlantı hattının güzergahını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Rum Demokratik Parti (DİKO) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Costas Mavridis, Atina'nın enerji projesine yönelik sübvansiyon politikasını sosyal medya paylaşımında gündeme getirdi. Mavridis, paylaşımında Doğu Akdeniz'deki elektrik bağlantı projesinin güzergahını gösteren bir harita da yayımladı. Paylaşımda yer alan haritada, Yunanistan'dan Girit'e, oradan Güney Kıbrıs'a ve İsrail'e uzanması planlanan deniz altı elektrik hattına yer verildi.

Türkiye'nin itiraz ettiği bölgede araştırmalar yapılamadı

Rum basınında yayımlanan haberlere göre, Great Sea Interconnector (GSI) projesi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken deniz araştırmalarının yüzde 60'ı tamamlanırken, Türkiye'nin itiraz ettiği bölgeyi kapsayan yüzde 40'lık bölümde çalışmalar henüz tamamlanamadı. Kıbrıs Rum Enerji Düzenleme Kurulu Başkanı Polivios Lemonaris, Rum Meclisi Enerji Komitesi'nde yaptığı açıklamada, araştırmaların beklemede kalan bölümünün Türkiye'nin tepki gösterdiği bölgede bulunduğunu bildirdi. Lemonaris, deniz araştırmaları için bugüne kadar 45 milyon euro harcandığını açıkladı.

Rumların elektrik projesi 2031 yılına ertelendi

Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin itirazları, finansman sorunları ve teknik gecikmelerle gündeme gelen projenin tamamlanma tarihi bir yıl daha ertelendi. Rum basınında yer alan bilgilere göre, 900 kilometrelik Güney Kıbrıs-Girit bağlantısı için gerekli kablonun 510 kilometrelik bölümünün fabrika üretimi tamamlandı. Maliyetinin 1,9 milyar euroyu aşacağı belirtilen projenin faaliyete geçiş tarihi ise 1 Ocak 2031 olarak güncellendi.

Fransız şirketi yeniden araştırma izni istedi

Projenin yüklenicisi Fransız Nexans şirketi, Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlatılması amacıyla Yunan makamlarına izin başvurusunda bulundu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, araştırmaların ekim ayının sonlarında veya kasım ayının başlarında yeniden başlatılması değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
MilletvekiliPolitikaTürkiyeDünyaSon Dakika

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