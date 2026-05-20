20.05.2026 16:07
Türkiye, 2026 Mavi Bayrak listesinde 580 plajla dünya üçüncülüğünü korudu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni halk plajlarıyla mavi bayrak haritasını genişlettiklerini ve Türkiye sahillerinin dünya markası haline geldiğini belirtti.

Akdeniz'deki 'mavi rekabetin' en güçlü aktörlerinden biri olan Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı 580'e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin mavi bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişlettiklerini belirtti.

Türkiye, mavi bayrakta dünya 3'üncülüğünü bir kez daha koruyarak, sürdürülebilir turizmdeki küresel gücünü tescilledi. 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın ödül aldığı 2026 listesinde Bakanlığın ücretsiz girişli halk plajları da büyüyen yatırımlar ve yeni adreslerle dikkat çekti. Türkbükü'nün de dahil olduğu yeni tabloyla Türkiye kıyıları, çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve uluslararası kalite anlayışıyla Akdeniz'deki 'mavi rekabetin' en güçlü aktörlerinden biri olmayı sürdürdü.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından İzmir Foça'da kamuoyuyla paylaşılan sonuçları değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin mavi bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişletmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkiye sahillerinin artık bir dünya markası haline geldiğini belirten Ersoy, Bodrum Türkbükü'nde girişi ücretsiz olan halk plajında da bu yıl ilk kez mavi bayrak dalgalanacağını ifade etti.

"Sahillerimiz artık dünya markası"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı gibi paydaş kurumlara teşekkür eden Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sahillerimiz artık dünya markası, Mavi bayrakta dünya 3'üncülüğümüzü bir kez daha koruduk. 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi. Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürürken, ücretsiz girişli halk plajlarımızı da uluslararası standartlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Bodrum Türkbükü Halk Plajımız da mavi bayraklı halk plajlarımız arasına katıldı. Yeni halk plajı projelerimizle Türkiye'nin mavi bayrak haritasını daha da genişleteceğiz. Bu başarıda emeği bulunan TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve turizm sektörümüze teşekkür ediyorum."

Yeni halk plajları mavi büyümeye güç katıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce kamuoyuyla paylaştığı yeni halk plajı projeleri de Türkiye'nin 'mavi' büyüme vizyonunun önemli adımları arasında yer alıyor. Bakan Ersoy, Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te çalışmaları süren yeni ücretsiz girişli halk plajlarıyla birlikte Bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği halk plajı sayısının bu yılın sonunda 23'e yükselmesinin hedeflendiğini duyurmuştu. Ersoy, vatandaşların ücretsiz şekilde faydalandığı halk plajlarında çevre yönetimi, güvenlik, temizlik ve hizmet kalitesini uluslararası standartlarda büyütmeye devam edeceklerini vurgulamıştı. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz girişli halk plajları, 2026 Mavi Bayrak listesinde de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Antalya'da Sorgun, Ilıca, Belek, Kadriye, Lara 1, Lara 2, Beldibi Bahçecik, Çifteçeşmeler, Çamyuva ve Tekirova halk plajları; Muğla'da ise Marmaris Halk Plajı, Bodrum İçmeler Halk Plajı ve bu yıl ilk kez listeye giren Türkbükü Halk Plajı mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajları, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki 'mavi' kıyı ağının en güçlü parçalarından biri haline geldi.

Mavi yarışta Türkiye zirvedeki yerini korudu

Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu. Türkiye aynı zamanda turizm tekneleri kategorisindeki dünya dördüncülüğünü de korudu. Türkiye'de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen program kapsamında yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi birçok kriter uluslararası denetim süreçleriyle takip ediliyor.

Antalya kıyıları yine lider

Antalya, 2026 yılında 232 plajla Türkiye'nin en fazla mavi bayraklı plaja sahip ili olmayı bu yıl da sürdürdü. Muğla 113 plajla ikinci, İzmir ise 60 plajla üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir 45, Aydın 39, Samsun 19, Çanakkale 14, Mersin 12, Tekirdağ 10 ve Kocaeli 9 mavi bayraklı plajla listede öne çıkan iller arasında yer aldı. Bursa'nın 4 plajla yer aldığı listede İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı 1'er mavi bayraklı plajı bulundu.

Türkiye genelinde 2026 yılında mavi bayraklı marina sayısı 30, turizm teknesi sayısı 18, bireysel yat sayısı ise 26 olurken, çevre odaklı turizm yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin kıyı turizmindeki uluslararası marka gücü de büyümeyi sürdürdü.

2026 yılında Mavi Bayrak ödüllerine layık görülen plajların listesine 'mavibayrak.org.tr' adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

