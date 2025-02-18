Türkiye'nin NATO Üyeliği: 73 Yıl

Politika

Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üyeliğinin ardından 73 yıl geçti.

12 kurucu üye tarafından 1949'da kurulan NATO'ya Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde üye olmuştu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ardından 73 yıl geçti.

Türkiye'nin NATO'ya katkıları

NATO'ya katıldığından beri ittifak içinde önemli bir rol üstlenen Türkiye; stratejik konumu, güçlü ordusu, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları ve kriz bölgelerindeki aktif askeri katılımı sayesinde NATO'nun güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO için büyük bir stratejik avantaj sağlıyor. Üç kıtanın kesişim noktasında yer alması, Karadeniz, Orta Doğu ve Akdeniz'e erişimi olan bir ülke olması Türkiye'yi NATO'nun güneydoğu kanadının en önemli aktörlerinden biri haline getiriyor. Türkiye, Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO üyesi olarak bölgedeki güvenliği sağlamada kritik bir rol oynuyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde Boğazlar üzerindeki kontrolü, NATO'nun Karadeniz'deki askeri dengesini korumasına yardımcı oluyor. Orta Doğu özellikle de Irak ve Suriye'deki gelişmeler, NATO'nun bölgedeki varlığını güçlendirmesi açısından Türkiye'yi vazgeçilmez bir aktör yapıyor. - ANKARA