Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? Ankette AK Parti ve CHP'ye fark atan bir kesim var - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? Ankette AK Parti ve CHP'ye fark atan bir kesim var

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ASAL Araştırma, 22 ilde yaptığı araştırmada ''Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?'' diye sordu. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu ''Hiçbiri'' yanıtını verdi.

03.03.2025 10:35
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Asal Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

BİRİNCİ SIRADA "HİÇBİRİ" VAR

Ankette katılımcılara, " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlarda birinci sırada "hiçbiri" yer aldı. "Hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 oldu.

'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! AK Parti ve CHP'ye fark atan bir kesim var

AK PARTİ YÜZDE 22, CHP YÜZDE 16

AK Parti diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 oldu. AK Parti ve CHP diyenlerin toplamının hiçbiri diyenlerle eşit oranda olduğu görüldü.

DİĞER PARTİLERİN ORANLARI İSE ŞÖYLE;

Türkiye\'nin sorunlarını hangi parti çözer? Ankette AK Parti ve CHP\'ye fark atan bir kesim var

AK Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? Ankette AK Parti ve CHP'ye fark atan bir kesim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • setutk iyi:
    Aslında gerçek vatan sever kimse o çözer CHP zaten değil amaçları belli.akparti miadi doldu anlayın.simdi adam gibi adami seçip huzur bulmalıyız ama kim oda Yok yani 20 25 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Şu anket sandıklara yansıtılsa hepsi kendine gelir çeki düzen verir ama yok söz konusu sandık olunca biri Atatürkçüyüm diyor Atatürkle alakası olmayan şaha oy veriyor vermezseniz kurtulamazsınız diye halk tehdit yiyor. Öteki ben muhafazakarım dinim islam diyor koşa koşa oy veriyor halkı ne hale getirdiler. Anket sonucu kesinlikle doğru ama halkın tepkisini göstermesi gerek gidip ondan kurtulacağım diye ona ondan kurtulmak için ona oy vermemeli... 8 3 Yanıtla
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