Asal Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara, " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlarda birinci sırada "hiçbiri" yer aldı. "Hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 oldu.
AK Parti diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 oldu. AK Parti ve CHP diyenlerin toplamının hiçbiri diyenlerle eşit oranda olduğu görüldü.
Son Dakika › Politika › Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? Ankette AK Parti ve CHP'ye fark atan bir kesim var - Son Dakika
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