Türkiye\'nin sorunlarını hangi parti çözer? Ankette AK Parti ve CHP\'ye fark atan bir kesim var

Ademoğlu Cumuriyet:

Şu anket sandıklara yansıtılsa hepsi kendine gelir çeki düzen verir ama yok söz konusu sandık olunca biri Atatürkçüyüm diyor Atatürkle alakası olmayan şaha oy veriyor vermezseniz kurtulamazsınız diye halk tehdit yiyor. Öteki ben muhafazakarım dinim islam diyor koşa koşa oy veriyor halkı ne hale getirdiler. Anket sonucu kesinlikle doğru ama halkın tepkisini göstermesi gerek gidip ondan kurtulacağım diye ona ondan kurtulmak için ona oy vermemeli...