Türkiye'nin Yaklaşımı: Diplomasi ve Diyalog
Türkiye'nin Yaklaşımı: Diplomasi ve Diyalog

Türkiye\'nin Yaklaşımı: Diplomasi ve Diyalog
09.03.2026 12:33
AK Parti İzmir Milletvekili Aksoy, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara diplomasiyle cevap vereceğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin " Türkiye'nin yaklaşımı nettir, çatışma değil diplomasi, gerilim değil diyalog." dedi.

Aksoy, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada, bölgede yeni bir savaşın fitilini ateşleyecek her türlü saldırının sadece ilgili ülkeleri değil tüm Orta Doğu'yu ve küresel barışı tehdit ettiğini belirten Aksoy, İran'ın egemenliğini hedef alan saldırıları doğru bulmadıklarını, sivilleri ve bölge ülkelerini riske atan misillemeleri de kabul edilemez gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin yaklaşımına değinen Aksoy, "Türkiye'nin yaklaşımı nettir, çatışma değil diplomasi, gerilim değil diyalog. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bugün de barışın, istikrarın ve bölgesel güvenliğin teminatı olmayı sürdürmektedir. Bölgemizin bir ateş çemberine dönüşmemesi için tüm tarafları sağduyuya, uluslararası hukuka ve diplomasiye davet ediyoruz. Bizler de AK Parti olarak insan hayatını önceleyen, adaleti ve kalıcı barışı esas alan bu kararlı duruşun arkasındayız. Türkiye güçlüdür, tecrübelidir ve krizlerin çözümünde söz sahibi bir ülkedir. Hedefimiz çatışmaların sona erdiği, barışın ve istikrarın hakim olduğu bir bölgedir." diye konuştu.

Aksoy, bazı çevrelerin "sıradaki ülke Türkiye" şeklinde söylemlerinin provokatif ve maksatlı olduğunu, bu söylemleri ciddiye almadıklarını ve reddettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisi, güçlü ordusu ve etkin diplomasisiyle bölgesel ve küresel ölçekte söz sahibi bir ülke olduğunu söyleyen Aksoy, "Türkiye'nin cesaretini, kararlılığını ve gücünü test etmeye kalkışacak her girişim, buna yeltenenler için ağır sonuçlar doğuracak büyük bir sınamaya dönüşür. Türkiye sadece kendi güvenliğini değil, bölgesinde barışı ve adaleti savunma iradesine sahiptir." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin Yaklaşımı: Diplomasi ve Diyalog - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
