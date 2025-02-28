Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısı büyük yankı uyandırdı. Gündeme bomba gibi düşen bu mesajın yankıları sürerken sivri çıkışlarıyla tanınan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Ağıralioğlu'nun sessizliğe bürünmesi sosyal medya platformu X'te de gündem oldu.

28.02.2025 10:36
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22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı süreci, dün Öcalan tarafından terör örgütü PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısıyla yeni bir boyut kazandı. Gündeme bomba gibi düşen ve uluslararası ajansların "son dakika" koduyla geçtiği bu mesaj sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu cephesinin sessiz kalması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Milliyetçi kimliğiyle tanınan ve sivri çıkışlarıyla adından söz ettiren Ağıralioğlu'nun tüm bu olan biten karşısında sessiz kalması sosyal medya platformu X'te de büyük yankı uyandırdı.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

DEM Parti heyeti, dün İmralı'daki görüşmenin ardından İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Mesajda, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Öcalan\'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu\'nun sessizliği dikkat çekiyor

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Son Dakika Politika Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Engin Engo:
    bu siyasilere oy veriyorsunuz. sizin sayenizde halk ile dalga geçiyorlar. zengin oluyorlar. makam koltuk kapıyorlar. oy vermeye gitmeyin. size mecbur olsunlar. siz onları seçiyorsunuz. sonra efendim çekiyorsunuz. bu siyasilere gerektiği gibi davranın. gerektiği gibi davranırsanız sizi küçük görmezler. yamuk yapanı değiştirin. hiç biri sizin babanızın oğlu değil 18 1 Yanıtla
  • Kemal:
    bekleyin şovunu yapar 5 6 Yanıtla
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