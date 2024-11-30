Türkiye Savunma Sanayisinde Küresel Oyuncu - Son Dakika
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Politika

Türkiye Savunma Sanayisinde Küresel Oyuncu

Türkiye Savunma Sanayisinde Küresel Oyuncu

Bakan Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının %80'i geçtiğini açıkladı.

30.11.2024 21:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına değinerek, "Binin üzerinde savunma sanayisi projesi yaptık, sektörde yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaştık. Savunma sanayisi ihracat performansımızla küresel oyunculardan biri olduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün kapanış oturumu olan "Küresel Ekonomik Belirsizliğin Ele Alınması: Dayanıklılık Stratejileri" başlıklı panelin açılışında konuştu. Son yıllarda küresel ticarette yaşanan korumacılığa değinen Bakan Şimşek, "Küresel jeostratejik rekabetin sonucu olarak, ticarete getirilen sınırlamalar 2009 yılına göre yaklaşık 9 kat arttı. Korumacılığın bu şekilde devam etmesi durumunda küresel gayri safi yurt içi hasılada düşüşler görebiliriz. Artan tarifeler sonucunda ABD'de daha yüksek bir enflasyon ve daha yüksek uzun vadeli faiz oranları görebiliriz. Bu durum gelişmekte olan ülkeler ve küresel ekonomi için önemli bir sıkıntı. Çin'in bu tarifelere cevap olarak ihracatını başka ülkelere yönlendirme senaryosu gündeme gelebilir. Dolaylı olarak bizim pazarlarımız da risk altında olacak. ABD'nin daha fazla tarife uygulaması gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek. Peki Türkiye buna nasıl yanıt verecek? Türkiye ticarette artan korumacı eğilimlere karşı dirençlidir. Gümrük Birliği'ni de eklediğimizde 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Bu da toplam ihracatımızın yüzde 62'sine karşılık geliyor. Şu an kapsamlı ticaret anlaşmaları için görüştüğümüz başka ülkeler de var. Türkiye yakın ve dost ülkelerden tedarik eğilimlerinde de avantajlı konumda. Çünkü Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ile hem yakınız hem de dostuz. Bununla birlikte ulaşım yolları kanalıyla bölgesel bütünleşmeyi ve bağlantısallığı güçlendirmek konusunda avantajlarımız var" dedi.

"Türkiye'nin borçluluk oranı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarına göre oldukça düşük"

Türkiye'nin toplam borçluluk oranının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarına göre oldukça düşük olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "Bu hem özel sektörde hem de kamuda böyle. Türkiye'nin milli gelirine göre tüm sektörlerdeki toplam borçluluk oranı yüzde 99. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 245. Düşük borçluluk oranımız, ülkemizin direncini artıran önemli bileşenlerden birisi. Türkiye, çalışma çağındaki nüfus artışı açısından göreceli olarak güçlü bir konumda. Ayrıca Türkiye'nin ciddi demografik potansiyeli var. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36, hedefimiz bu oranı OECD ortalamasına yaklaştırmak. Bunu başardığımızda ciddi bir potansiyeli ortaya çıkarmış olacağız" diye konuştu.

"Türkiye savunma sanayisinde küresel bir oyuncu oldu"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına değinen Bakan Şimşek, "Binin üzerinde savunma sanayisi projesi yaptık, sektörde yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaştık. Savunma sanayisi ihracat performansımızla küresel oyunculardan biri olduk. Geçen yıl en büyük 11'inci ihracatçıydık. Yaşanan jeopolitik gerilimler elbette istenen bir durum değil, ancak her ülke buna hazır olmalı. Türkiye de bu bağlamda caydırıcı güce ve dirence sahiptir" diye konuştu.

Yapısal reformlar için gereken adımları attıklarını ve kararlı olduklarını söyleyen Bakan Şimşek, Türkiye için oldukça kapsayıcı yapısal reformların gündemlerinde bulunduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, istanbul, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Savunma Sanayisinde Küresel Oyuncu - Son Dakika

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