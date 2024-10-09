Türkiye Sosyal Çürüme Tehdidi Altında

Politika

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye'nin bir sosyal çürümenin içerisine doğru gittiğini savundu.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çocuklar ve kadınlara yönelik şiddet olaylarının herkesi derinden sarstığını söyledi.

Kadınların sokakta rahatlıkla yürüyemediğini ve işine gidemediğini ifade eden Ösen, "Kadınlar son günlerde yaşanan cinayet, taciz ve yaralama olaylarından dolayı rahat bir nefes alamıyor." dedi.

Seda Kaya Ösen, hükümetin, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı bir politika üretemediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

" Cinayet, tecavüz, yaralama gibi suçlarda ceza indiriminin olması, kapalı cezaevlerinde geçen sürenin azaltılması suçluyu cesaretlendiriyor, devlet otoritesini zayıflatıyor. Böylesine fazla suç işlemiş sabıkalılar nasıl oluyor da toplumun arasında dolaşabiliyor? Türkiye adım adım bir sosyal çürümenin içerisine doğru gitmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal çürüme ülkemiz için adeta milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu çürüme yarınlarımızı, evlatlarımızı, geleceğimize etkileyecek seviyeye gelmiştir. Türkiye'de adalet sağlanmadıkça tam anlamıyla huzur, refah ve zenginlik var olamayacaktır."