Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması

Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması
22.05.2025 15:50
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Bakan Bayraktar, Suriye'de enerji alanında iş birliği mutabakatı imzaladı, elektrik ve gaz ihracatı planlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam'da Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de enerji iş birliğine yönelik temaslarına başladı. Bayraktar, başkent Şam'da Suriye Enerji Bakanı el-Beşir ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanlar iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

"Yaklaşık bin megavatlık elektrik ihracatını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz"

İmza töreni sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, aralık ayından bu yana yeni yönetimle birlikte Suriye'nin ayağa kalkması için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade ederek, "Burada hayatın normalleşmesi için en önemli hususlardan bir tanesi temel hizmetlere, enerjiye erişimdir" dedi.

Bayraktar, bununla ilgili planlamaları yaptıklarını kaydederek, "Kısa, orta ve uzun vadeli projeler var önümüzde. Kısa vadede Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak adına mevcut yaptığımız elektrik ihracatını 3 katına çıkararak yaklaşık bin megavatlık elektrik ihracatını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Çok kısa bir süre içinde 2 milyar metreküplük gaz ihracatını da başlatacağız"

Suriye'de doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerine gaz temini için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyleyen Bayraktar, "Çok kısa bir süre içinde Halep'e ve Humus'a kadar gelebilecek şekilde yaklaşık 2 milyar metreküplük yani buradaki elektrik üretimine bin 200-bin 300 megavatlık ilave katkı sağlayacak gaz ihracatını da başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin yeniden inşasında kullanılmasıyla alakalı da yoğun bir çalışma içerisindeyiz"

Bayraktar, bu projelerle Suriye'de mevcutta olan birkaç saatlik elektrik tedarikini günün yarısına kadar ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Altyapı anlamında ihtiyaç duyulan yatırımlar, petrol ve doğal gaz üretiminin artırılması hem karada hem denizde yeni kaynakların keşfedilmesi ve buradan sağlanacak ekonomik değerin Suriye'nin altyapısında, Suriye'nin yeniden inşasında kullanılmasıyla alakalı da yoğun bir çalışma içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak Suriye'deki insanların çok daha iyi şartlarda yaşaması için projeler geliştirmeye hazırız"

Yaptırımların kalkmasıyla beraber Suriye'ye çok önemli bir yatırım ve finansman imkanının geleceğine değinen Bayraktar, "Suriye'de yatırım yapmış uluslararası büyük firmalar tekrar yatırıma gelmek istediklerini bizlere ifade ettiler. Türkiye olarak devlet ve özel şirketlerimizle, uluslararası ortaklıklarla Suriye'nin kalkınması ve Suriye'deki insanların çok daha iyi şartlarda yaşaması için projeler geliştirmeye hazırız" dedi.

" Kilis'ten gelecek olan doğal gaz hattı haziran ayı içerisinde hizmete girecek"

Suriyeli Bakan El-Beşir de Kilis'ten gelecek olan doğal gaz hattının haziran ayı içerisinde hizmete gireceğini ifade ederek, Türk şirketlerinin hem madencilik hem elektrik alanlarında kendilerine destek vereceğini söyledi. El-Beşir, iki ülke arasında teknik heyetler oluşturularak altyapı üzerinde çalışacaklarını kaydederek, sadece enerji değil madencilik alanında da iş birlikleri yapabileceklerini bildirdi.

Mutabakat zaptı, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturuyor

Bakanlar tarafından imzalanan mutabakat zaptı; iki ülkenin enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturuyor. Anlaşmaya göre; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti alanlarında iş birliğinin güçlendirilecek ve enerji verimliliği alanında iş birliği fırsatları araştırılacak.

Nadir toprak elementleri alanlarında iş birliği

Bununla birlikte hidrokarbonlar alanında iş birliği fırsatları belirlenirken, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin keşfi, çıkarılması ve işlenmesi alanlarında iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşme

Basın açıklamasının ardından Bakan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında enerji ve madenler alanlarında yürütülen faaliyetler ve yeni projeler masaya yatırıldı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Hidrokarbon, Madencilik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Suriye, Çevre, Son Dakika

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