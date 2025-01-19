Türkiye Uzay Hedeflerini Açıkladı

Politika

Bakan Kacır: "Kendi roketlerimizle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olmayı amaçlıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Ufkun Ötesinde" belgeselinin gala ve sergisine katıldı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselinin gala gösterimi ve sergi açılışına katıldı. Bakan Kacır, "Hedefimiz çok daha ileride. Ay'a erişmeyi hedefliyoruz. Kendi roketlerimizle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselinin gala gösterimi ve sergi açılışına katıldı. Gala programına, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de katıldı. Sergiyi gezen Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'dan sergilenen objeler ve Türkiye'nin uzay çalışmalarına dair bilgi aldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuyla, bilim insanlarımızın araştırma etkinliklerinin yeryüzünün ve gökyüzünün sınırlarının ötesine geçmesini hedeflemiştik. Bu misyon kapsamında 13 bilimsel deney icra edilerek Türk bilim dünyası için yeni bir sayfa açılmış oldu. Ancak bu misyonun en esaslı hedeflerinden biri de Türk gençlerinin ve çocuklarının hayallerinin ufkun ötesine geçmesini sağlamaktı. İnanıyorum ki 18 Ocak 2024 gecesi ve sonrasındaki günler, haftalar ve aylar, artık Türk gençlerinin ve çocuklarının hiçbir hayali kurmaktan vazgeçmeyecekleri bir dönemin işareti oldu. İnanıyorum ki Teknofest kuşağı gençleri, nice büyük işler başaracak ve bizler de o büyük işlerin başlangıç adımlarına şahitlik etmiş olmanın gururunu paylaşacağız" dedi.

"Kendi roketlerimizle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olmayı amaçlıyoruz"

Bakan Kacır konuşmasının devamında, "Bütün bu misyonların gerçekleşmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde mümkün oldu. Milli Uzay Programı'nın iddialı hedeflerini dünyaya duyurduğu günden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta, her bir hedefimizde hangi aşamaya geldiğimizi, varsa hep birlikte hangi engelleri aşmamız gerektiğini ve milletimizin geleceği için hangi yeni hedefleri ortaya koymamız gerektiğini bizlerle istişare etti. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte, hem insanlı uzay misyonumuzun hem de bundan sonra atacağımız adımların güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için canla başla gayret etmeye devam ediyoruz. Ben, bu misyonun icrasında cesaretiyle ve azmiyle Türk milletine ve Türk çocuklarına ilham kaynağı olan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı huzurlarınızda bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Alper Gezeravcı'nın açtığı yolda bir adım daha atan ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca, bütün bu heyecanı milletimiz ve dünya ile paylaşmak üzere çok zorlu koşullarda bu belgeselin hazırlanmasına liderlik eden değerli yönetmenimiz Burcu Camcıoğlu'nu da huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Bugün, Türkiye Uzay Ajansı'mızın, bu misyondaki paydaş olan Axiom Space firmasıyla çok önemli bir yeni iş birliğine adım attığını da milletimizle paylaştık. Türkiye artık insanlı uzay araştırmalarında uluslararası uzay istasyonlarının teknoloji geliştiricisi paydaş ülkelerinden biri olacak. Türkiye artık uzay istasyonlarının, bu istasyonların araştırma modüllerinin kurulumunda geliştirdiği teknolojik sistemlerle katkı sunan bir ülke olacak. Bizler, nasıl havacılıkta dünya lideri işler yapan bir ülke olabilmişsek, inşallah bu vesileyle uydu teknolojilerinde kazandığımız yetkinlikleri çok daha ileri düzeye taşıyarak uzay sistemlerinde de dünyada lider işler yapıyor olacağız. Hedefimiz çok daha ileride. Ay'a erişmeyi hedefliyoruz. Kendi roketlerimizle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olmayı amaçlıyoruz. Belki bu hedefler biraz iddialı gelebilir ama inanın, gençlerimizin ve çocuklarımızın gözlerindeki parıltı bizim en büyük kuvvet kaynağımız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ise, "Ülkemizin 100. kuruluş yıldönümünde, devletimizin güçlü iradesiyle ilk defa adım attığımız uzayda, bugüne kadar görebildiğimiz gökyüzüyle sınırlı olan ufkumuzun artık geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimiz için uzayın derinliklerine taşınmasına vesile olan bir görev icra ettik. Bugün, bu görevin birinci yıldönümünü kutluyoruz. Bu, sadece bir başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil. İnşallah devletimizin açtığı bu yolda, Türkiye Cumhuriyeti olarak, dünyanın en büyük ve en zorlu coğrafyalarından birinde yüzlerce yıldır kuvvetle ve gücüyle ayakta durmayı başarmış bir millet olarak, hakkımız olan uzayda payımızı alacağız. İş birlikleriyle mevcut kapasitemizi çok daha üst noktalara taşıyacak şekilde bu süreçlerin devamını getiriyor olacağız. Bize bu noktaya erişmemize imkan tanıyan, vizyonuyla bu kapıyı açan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimizin güçlü iradesine ve imkanlarıyla bu görevi icra etmemize vesile olan aziz milletimize minnettarız" dedi.