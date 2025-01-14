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Politika

Türkiye Varlık Fonu Tartışmaları

TBMM'de Türkiye Varlık Fonu'nun denetim raporları görüşüldü, muhalefet eleştirilerde bulundu.

14.01.2025 18:47
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Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye Varlık Fonunun belirlenen amaçlara ulaşamadığını savundu.

Fon bünyesindeki şirketlerin kamu şirketi olduğuna işaret eden Türeli, kamuya paralel bir kurum kurulduğunu ileri sürdü.

Türeli, Türkiye Varlık Fonuna ilişkin Cumhurbaşkanı'na verilen yetkileri eleştirerek, bu yapının sorunlu olduğunu iddia etti.

Denetimlerin hukuki olmadığını öne süren Türeli, "Buradaki denetim yeterli değil. 'Denetim olmasın' demiyoruz. Bizim dediğimiz, gerçek bir denetim. Türkiye Varlık Fonunun, diğer kurumların tabi olduğu denetime tabi olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye Varlık Fonunda, denetim mekanizmasını Cumhurbaşkanı'nın yönettiğini belirtti.

Denetim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Oluç, Türkiye Varlık Fonunun tartışmalı bir yapıya sahip olduğunu savundu.

"Yapılan denetim hukuka uygun denetimdir"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Varlık Fonunun Yönetim Kurulu Başkanı olmasının yanlış olduğunu iddia etti.

Türkiye Varlık Fonunun karının düştüğünü dile getiren Usta, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir şey değildir. Türkiye Varlık Fonu ile bu ülkeye, daha önce yapılmayan, yeni yapılan neyi sağladık?" diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, muhalefet milletvekillerinin denetime ilişkin eleştirilerini hatırlattı.

"Sayıştay denetimi olsun, uygunluk denetimi de yapılsın." görüşüne saygı duyacağını ifade eden Kalaycı, yapılan denetimin hukuka uygun olduğunu söyledi.

Kalaycı, bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine ilişkin açıklamalarda bulunduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olduğunu, bu nedenle belli yetkilerinin bulunduğunu vurguladı.

"Türkiye Varlık Fonu kapatılsın demek doğru değildir"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, denetim elemanlarının Anayasa'ya, kanunlara göre görev yaptığını dile getirdi.

Varlık fonlarının, yatırım yapılmasını desteklediğini belirten Kurt, Türkiye Varlık Fonunun devlet yatırım fonu olduğunu ifade etti. Dünya genelinde 70'in üzerinde ülkede varlık fonu bulunduğunu anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Türkiye Varlık Fonu bünyesinde çok sayıda, büyük ve ekonomiye yön veren şirketler var. Fon bu anlamda sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve verimliliğine katkı sağlamak için de kamuya ait varlıkları yönetmekte, dış kaynak temin etmekte, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmektedir. 'Türkiye Varlık Fonu kapatılsın' demek doğru değildir. Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin yatırım kolu olarak dizayn edilmiştir."

Kaynak: AA

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