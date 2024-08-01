Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliği görüşüldü - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliği görüşüldü

Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya Daire Başkanı Mehmet Samsar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bölgesel ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ittifak ilişkileri ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditler ele alındı. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.

01.08.2024 21:24
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Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya Daire Başkanı Mehmet Samsar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bölgesel ve Azerbaycan- Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya Daire Başkanı Mehmet Samsar ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Samsar Bakü'deki temasları kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mevcut ittifak ilişkilerinin yanı sıra, çatışma sonrası dönemde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki mevcut durum ele alındı. Samsar ve Bayramov, iki ülke arasındaki iş birliğinin, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde, çeşitli üçlü ve çok taraflı formatlarda daha da yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hakkında bilgi vererek, barış sürecinin önündeki zorluklara dikkat çekti. Ayrıca, Ermenistan Anayasasındaki toprak iddiaları ve üçüncü ülkelerin Ermenistan'ı silahlandırılmasıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin sürdüğünü belirtti. Bayramov, bu tehditlerin barışa, istikrara ve bölgesel iş birliğine engel olduğunu vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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