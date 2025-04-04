Türkiye ve Azerbaycan\'dan Enerji İşbirliği Anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ile AzerEnerji arasında enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik işletme anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji iş birliği ile stratejik öneme sahip projeler ele alındı.

Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletimi artacak

Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bakü temaslarımız kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldik. Petrol ve doğal gazın ardından elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin önemli bir parçası olabileceğini vurguladık. Görüşmemizin ardından TEİAŞ ile AzerEnerji arasında enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak işletme anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimini sağlarken, mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da beraberinde getirecek. İki kardeş ülke arasında enerjide kurulan bu köprü, bölgesel enerji iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı Bakan Şahbazov ise paylaşımında, "Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte stratejik öneme sahip enerji güvenliği projeleri kapsamında iş birliğimizi değerlendirdik. Güney Gaz Koridoru, Nahçıvan-Türkiye Enerji İletimi ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında oluşturulan Yeşil Enerji Koridoru projelerinin gelişimiyle ilgili konuları ele aldık. Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik enerjisi ihracat imkanlarını artırmak amacıyla AzerEnerji AŞ ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında iş birliği anlaşması imzalandı" dedi. - BAKÜ