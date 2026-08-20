Türkiye ve Irak'tan Ulaştırma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Irak'tan Ulaştırma Toplantısı

Türkiye ve Irak\'tan Ulaştırma Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'ta yapılan toplantıda, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ulaştırma altyapısı geliştirildi.

Türk ve Iraklı yetkililer, iki ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen "Kalkınma Yolu Projesi" kapsamında ikinci ortak toplantıda Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak ve Türkiye arasında iki ülkedeki ulaştırma altyapısının geliştirilmesini öngören Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ikinci ortak toplantı gerçekleştirildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'taki Irak Devlet Demiryolları Genel Şirketi merkezinde düzenlenen toplantıda, iki ülke arasında ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin çerçeve mutabakat zaptı ele alındı.

Toplantıda özellikle projenin mali boyutu ve tarafların projeye katılım yöntemleri görüşüldüğü belirtilirken, temaslarda uygulanabilir ve somut mutabakatlara ulaşılması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Irak ve Türkiye tarafları, Irak'ın ulaştırma sisteminin geliştirilmesi, özellikle demiryolu altyapısının güçlendirilmesi ve stratejik Kalkınma Yolu Projesi'nin ilerletilmesi için koordinasyonun devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıya Türkiye tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcileri; Irak tarafından ise Ulaştırma, Petrol, Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra projenin tasarım danışmanı temsilcileri katıldı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, geçtiğimiz ay üst düzey bir heyetinin başında Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Türk yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ve çeşitli ortak dosyaları görüşmüştü.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Bağdat, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Irak'tan Ulaştırma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti
Fatih’te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı Fatih'te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı
Zeytinburnu’nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu'nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
“Süt Kardeşler“ filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde "Süt Kardeşler" filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde
Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

23:57
Şehir ayağa kalktı Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler
Şehir ayağa kalktı! Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler
22:38
Yalova’da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
21:55
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
21:54
Salah da yeterli olmadı Trabzonspor kendi evinde mağlup
Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup
21:50
Kara Kartal’a yan bakılmıyor Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
21:37
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 00:22:14. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Irak'tan Ulaştırma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.