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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İranlı mevkidaşıyla Tahran'da görüşecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İranlı mevkidaşıyla Tahran'da görüşecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile Tahran'da görüşecek. İki ülke arasında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İranlı mevkidaşıyla Tahran\'da görüşecek
20.12.2023 - 16:15,
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DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, 20-21 Aralık tarihlerinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile Tahran'da görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlığında 20-21 Aralık 2023 tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Türkiye ve İran arasında düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan siyasi istişarelerde, İran'la ikili ilişkilerin ele alınması ve başta Gazze'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İranlı mevkidaşıyla Tahran'da görüşecek - Son Dakika
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