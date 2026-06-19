Türkiye ve Suriye arasında sağlık iş birliği anlaşması - Son Dakika
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Türkiye ve Suriye arasında sağlık iş birliği anlaşması

Türkiye ve Suriye arasında sağlık iş birliği anlaşması
19.06.2026 21:27
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye ziyareti kapsamında Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ile sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmede, Halep Onkoloji Hastanesi başta olmak üzere sağlık sisteminin güçlendirilmesi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, ilaç ve aşı geliştirme gibi konularda mutabakata varıldı. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile iki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'yi ziyaret etti. Burada heyetler arası ikili görüşme yapan Bakan Memişoğlu, daha sonra Suriye Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen mutabakat zaptı imza törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, ikili görüşmedeki konuşmasında, Halep Onkoloji Hastanesi'nde de Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi'nde olduğu gibi bir başarı hikayesi yazacaklarını ifade etti. Bakan Memişoğlu, "Türkiye olarak sağlık sistemimizin, hastanelerimizin benzerini Şam'daki bu hastanede gerçekleştirdik. Bundan sonra da Suriye'de, Sayın Sağlık Bakanımızın yönetiminde buna benzer bir sağlık sistemi kurulmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğimize söz veriyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, Suriye'nin diğer bölgelerinde sağlıkla ilgili yapılacak çalışmalara da Suriye Sağlık Bakanlığının programı çerçevesinde destek vermeye devam edeceklerini de kaydetti.

'SURİYE KARDEŞLİĞİ SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK'

Bakan Memişoğlu, mutabakat zaptı imza töreninde yaptığı konuşmada, insanlara iyiliği ve şifayı ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. İnşallah Suriye kardeşliği sonsuza kadar devam edecek. Biz sağlıkta elimizden geldiğince Sayın Bakanımıza, Suriye hükümetine, insanlarına yardım edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şam programı kapsamında Emevi Camii'nde cuma namazını kıldıklarını ve şehitleri ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, tarihi bir mekanda iyi niyet göstergesi olarak söz konusu iş birliği mutabakatını imzaladıklarını belirtti.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Bakan Memişoğlu ile Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali arasında yapılan ikili görüşmede; Suriye'nin sağlık alanındaki mevcut durumu, Türkiye'nin Suriye'ye yapmış olduğu sağlık alanındaki yardımlar, gerçekleştirilebilecek iş birliği faaliyetleri ve Halep'te inşaatı devam eden hastaneye ilişkin hususlar gündeme getirildi ve ülkeler arasındaki güçlü ilişkinin devamlılığının önemi vurgulandı. Toplantının ardından Suriye Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen törende, iki ülkenin Sağlık Bakanları tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması' imzalandı. Anlaşma kapsamında; halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Suriye arasında sağlık iş birliği anlaşması - Son Dakika

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