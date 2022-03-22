Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi! - Son Dakika
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Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi!

22.03.2022 10:33

Ukrayna'da savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalının geldiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Karayolu üzerinden gelenlerin sayısının 30 bin olduğu açıklandı.

Bakan Soylu, TV NET'te yayınlanan Net Bakış Özel programında Serhat İbrahim, Mete Yarar ve Nedim Şener'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"58 BİN UKRAYNALI TÜRKİYE'YE GELDİ"

Türkiye'deki mültecilerin sayıları ve durumlarına ilişkin soru üzerine Soylu, " Ukrayna'daki savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi." dedi. Bu sayının 30 bine yakınının kara yoluyla, 900 civarının ise üçüncü ülkeler üzerinden hava yoluyla ülkeye giriş yaptığını belirten Soylu, gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

"AVRUPA GÖZ RENGİNE GÖRE MÜLTECİ KABUL EDİYOR"

Ukrayna meselesine ilk reaksiyon gösteren ülkelerden birinin de Türkiye olduğunun altını çizen Soylu, AFAD tarafından çadırlar kurulduğunu, şu ana kadar 51 tır malzemenin gönderildiğini ifade etti. Avrupa'nın mülteci akınına farklı gözle baktığını ve "göz rengine" göre mülteci kabul ettiğini dile getiren Soylu, Türkiye'nin Suriye, Arakan, Filistin ve Yemen meselelerine baktığı anlayışla Ukrayna'daki olayları değerlendirdiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI 450 BİN OLDU

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 750 bin Suriyelinin olduğunu belirten Soylu, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bu mültecilerin yüzde 80'inin belirtikleri adreslerde yaşadığının tespit edildiğini, çalışmaların devam ettiğini ve bu oranın yüzde 90'lara ulaşacağını söyledi. Adreslerinde bulunamayan 120-130 bin Suriyelinin çok uzun zamandır "askıda" olduğunu, bunların yurt dışına gitmiş olabileceğini belirten Soylu, bu sayının "400-450 bin civarında olduğunu düşünüyoruz." dedi. Türkiye'nin mülteci akınlarına karşı sınırlarında duvar, ışıklandırma, optik kule ve termal kamera gibi tedbirler aldığını ve sınırlarının ötesinde göç kapasitesinde 8 milyon kişinin olduğunu dile getiren Soylu, eksik olan duvar inşa sürecinin de devam ettiğini söyledi.

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Ukrayna, Türkiye, Mülteci, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi! - Son Dakika


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