Türkiye Yüzyılı: Milli Vizyon Programı - Son Dakika
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Politika

Türkiye Yüzyılı: Milli Vizyon Programı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, Türkiye Yüzyılı projesinin milli bir vizyon olduğunu vurguladı.

30.04.2025 22:29
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1) CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KÖROĞLU: TÜRKİYE YÜZYILI PROJESİ, MİLLİ BİR VİZYON PROGRAMIDIR

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, "Türkiye Yüzyılı projesi bir partinin veya bir ittifakın projesi değildir. Türkiye Yüzyılı projesi, devletiyle ve milletiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli bir vizyon programıdır" dedi.

Batman'da, 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında 'Türkiye Sohbetleri' toplantısı gerçekleştirildi. Batman Belediyesi ek hizmet binasında düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ve AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel katıldı. Heyete Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp eşlik etti. Sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantı ve konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam programa, vali yardımcıları, iş insanları, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRKİYE YÜZYILININ ÖNEMLİ AŞAMALARINDAN BİR TANESİDİR'

Toplantıda konuşan Köroğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından olduğunu ifade ederek, "Dünyadaki küresel sistemin veya küreselciliğin artık çöküş aşamasına girdiğini ve bunun artçı yansımalarını bütün dünyada, bölgemizde ve ülkemizde hissetmeye başladık. Toplumu önceliyor artık milli devletler, aileyi önceliyor ve kamuyu güçlendiriyor, devleti güçlendiriyor. Milli politikalarla bundan sonraki sürece hazırlık yapıyor. Türkiye'de bu yeni döneme, yeni küresel sistemin inşasına bütün devlet kapasitesiyle en hazır ülkelerden bir tanesi. Terörsüz Türkiye de Türkiye Yüzyılı'nın önemli aşamalarından bir tanesidir ve inşallah bu süreci de tamamladığımız zaman Türkiye Yüzyılı'nın en önemli eşiklerinden bir tanesini geçmiş olacağız. Bu süreç için bu kırılma noktalarında bütün dünyada iki şey çok önemlidir. Birisi güçlü liderlik. Allah'a şükür ülkemizde Sayın Devlet Bahçeli'nin destek verdiği, Cumhur İttifakı'nın taşıyıcılığını yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğini yaptığı çok güçlü bir liderlik var. Bu liderlik inançlı, azimli ve kararlı bir şekilde Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyor ama bu şu demek değil. Türkiye Yüzyılı projesi bir partinin veya bir ittifakın projesi değildir. Türkiye Yüzyılı projesi, devletiyle ve milletiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli bir vizyon programıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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