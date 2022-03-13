Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık - Son Dakika

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulundu.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ"

"İLERLEME KAYDEDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

UKRAYNA VURGUSU