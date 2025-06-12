TÜRKPA\'da Barış Vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız." dedi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi, TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın başkanlığında Kazakistan Parlamentosunun ev sahipliğinde toplandı.

Kurtulmuş, başkent Astana'da Hilton Otel'de düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Astana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti, başarılı organizasyon ve misafirperverlikleri dolayısıyla Kazakistan Parlamentosu ve Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a teşekkür etti.

TÜRKPA Dönem Başkanlığını devralan Koşanov'u tebrik eden, geçen dönemki başkanlığından dolayı Gafarova'ya teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, dünyayı saran büyük altüst oluşlar, kırılmalar ve çetin sınamalarla karşı karşıya olunduğunu, çift kutuplu dünya düzeninin tarihe karıştığını, tek kutuplu dünya düzeninin de tüm iddialarına rağmen uzun ömürlü olamayacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Bugüne damgasını vuranın ise çok kutuplu ve çok merkezli düzen arayışı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı bu arayışlar hem daha önemli hem daha vazgeçilmez hale getiriyor. Müşterek coğrafyamızı çevreleyen tehdit ve çatışmalar kadar ortak bir gelecek inşa etmenin imkan ve fırsatlarının önümüzde durduğunu görüyoruz. Türlü sebeplerle duraklayan veya yavaşlayan ya da yavaşlatılan uygarlık yürüyüşümüzü canlandırmak istiyorsak geniş aile fertlerimizin hiçbirini geride bırakmadan hep beraber ortak hedeflere doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa sahip Türk dünyasının artık bağımsızlıklarını kazanarak ayağa kalkmış olması ve aralarındaki işbirliği imkanlarını artıracak olmaları, çok kültürlü, çok merkezli dünya sisteminin kuruluşunda önümüze serilen fevkalade önemli, stratejik bir avantajdır. Bu nedenle çalışmalarımızı Türk dünyasının bütün fertlerini, bütün kardeş halklarını işin içine çekerek daha büyük bir kapsayıcılıkla sürdürmeyi ana hedef olarak almamızın çok doğru olacağı kanaatindeyim. Özbekistan ve Türkmenistan'ın en kısa sürede TÜRKPA'ya üyeliklerini canıyürekten istediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Gözlemci üyelerimiz Macaristan ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de faaliyetlerimize aktif katılımı birliğimize güç katacaktır."

TÜRKPA'nın, Türk devletlerinin işbirliği yapıları arasında özel bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu aile meclisinin halen büyük ve önemli bir gelişim evresinde olduğunu söyledi.

Müşterek çaba ve katkılarla kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye, faaliyetleri çeşitlendirmeye ve parlamenter işbirliğini derinleştirmeye devam etmek gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "TÜRKPA'nın, emsalleri arasında temayüz etmesine vesile olan model kanun çalışmalarımız, ulusal parlamentolarımızı dilde, işte ve fikirde birbirine yakınlaştırmakla kalmıyor aynı zamanda emsal kuruluşlara örnek ve ilham kaynağı oluyor. TÜRKPA'nın emsallerine ilham kaynağı olduğu çalışmalar yanında, emsallerinden örnek ve ilham alacağı iyi uygulama örnekleri de bulunmaktadır." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu genel kurulla TÜRKPA Dönem Başkanlığının, Azerbaycan'dan Kazakistan'a geçtiğini, TÜRKPA Genel Sekreterliği görevinin de Türkiye'den Azerbaycan'a devrolunacağını bildirdi.

"Henüz 17 yaşını doldurmuş genç bir delikanlı" olarak nitelendirdiği TÜRKPA'nın olgunluk çağını yakalamasının, kurumsal yapısını güçlendirme çabalarının sürekliliğini zorunlu kıldığını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Sekreter Süreyya Er'e bugüne kadar yapmış olduğu hayırlı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında görevi devralmaya hazırlanan Azerbaycan Milli Meclisinin adayı Ramil Bey'i de şimdiden tebrik ediyor, üstleneceği bu önemli görevde kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bugün konsey ve genel kurulda alacağımız kararların hayırlı olmasını, TÜRKPA çatısı altındaki işbirliğimizi ilerletecek hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız."

Konuşmaların ardından, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a devretti.