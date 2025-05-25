Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
25.05.2025 19:04
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk uydu kapasitesi ihracatını duyurdu. Uraloğlu yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillendiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı kapsamında Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLK UYDU İHRACATI

Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği noktaya dikkat çeken Uraloğlu, Dubai'de yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirketle imzalanan anlaşmanın hem teknik kabiliyet hem de ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Uraloğlu, şunları söyledi: "Türksat uyduları Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Daha önce diğer uydularımızla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla birlikte Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil; aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir."

"TÜRKSAT ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCUDUR"

Bakan Uraloğlu, yapılan satışın stratejik katkılarına da değinerek, Türksat'ın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel pazarlar için de güçlü bir uydu operatörü haline geldiğini vurguladı. Anlaşmanın Türksat 6A'nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağını ifade eden Uraloğlu, "Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A'nın da dahil olduğu uydu filosuyla dünyanın yüzde 65'ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir" dedi.

"ARTIK BİZ UZAYDA İZLEYEN DEĞİL, YÖN VEREN TARAFTAYIZ"

Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen bu satışın Türk mühendislerinin geliştirdiği milli bir haberleşme uydusunun ilk kez ticari olarak ihraç edilmesi açısından da büyük anlam taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türksat'ın uydu filosuyla birçok uluslararası firmalarla sözleşmeler imzalayarak ülkemize ihracat geliri kazandırmıştık. Uydu filomuzu uluslararası hizmet hedeflerine göre planladık. Bugün bu planlamanın somut sonucunu görmüş oluyoruz. CABSAT'te Türksat 6A üzerinden yapılan bu ihracat, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılıktan ne denli uzaklaştığının da bir göstergesidir. Artık biz uzayda sadece izleyen değil, yön veren taraftayız."

"TÜRKSAT, ULUSLARARASI ALANDA MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTTİ"

Bakan Uraloğlu, yapılan ihracatla birlikte Türksat'ın daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldiğini, bu sayede uluslararası rekabette elini güçlendirdiğini vurguladı. Uraloğlu, "Bu anlaşmayla Türksat, uluslararası alanda marka değerini daha da yükseltmiş oldu. Türksat, uluslararası arenada uydu operatörleri arasında konumunu daha da güçlendirdi" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kadir kınay:
    Bende Ülkeye bu rahatlama neden geldi diyorum uzaya yön veriyormuş .Emekline bin lira fazla veremeyen uzaya yön veriyormuş insanları iyice salak zannediyorsun 2 4 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Akraba evliliğinden mi oldun olum sen ,yarabbim nedir bu yahu ,adam uzaydan uydudan bahsediyor ,yok emekliye bin lira aç geberin ya acc 1 1 Yanıtla
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