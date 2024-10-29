TÜSAŞ Saldırısı Üzerine Soruşturma - Son Dakika
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Politika

TÜSAŞ Saldırısı Üzerine Soruşturma

Bakan Tunç, TUSAŞ terör saldırısına ilişkin görüntüleri paylaşan 30 kişi hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

29.10.2024 12:28
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısından görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacağını belirterek, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek" dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin görüntüleri paylaşanlara soruşturma açılacağını söyledi. Tunç, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak. Hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek. Sosyal medyada dezenformasyonla ilgili mücadele devam ediyor. Son zamanlarda epey bir hesaba erişim engellendi. Twitter, mahkeme kararlarını uyguladı. Önceden uygulamama gibi bir direnci vardı, son zamanlarda uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

'KAPSAMLI BİR PAKET OLACAK'

Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi çalışmalarına değinerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tamamladık. Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde açıklar. 9'uncu Yargı Paketi, herhalde bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek. 10'uncu Yargı Paketi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin bazı iptalleri vardı, onlar yer alacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandıktan sonra hazırlayacağımız ilk paket, ceza mevzuatımızla ilgili olacak. Denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı, 2 yılın altındaki suçlarda hiç yatarı yok. Bir de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklama sebepleri ile ilgili kamu düzenini ihlal eden, suçun işleniş şekli vesaire onu formüle ediyoruz. Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar var; trafik güvenliğinin ihlali gibi. Trafikte şerit değiştirenler, 6136 sayılı ruhsatsız silahlar, onlarla ilgili ceza mevzuatında suçların alt ve üst sınırları özellikle tekrar değerlendirilebilir. Epey kapsamlı bir paket olacak" dedi.

'2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR BİR SÜRE CEZAEVİNDE KALSIN'

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ardından yargılama süreçlerini hızlandıracak adımların atılacağını kaydeden Tunç, denetimli serbestlik ile ilgili düzenlemelerin yapılacağını da söyledi. Bakan Tunç, "Denetimli serbestlik 1 yıl maktu olduğu için 2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Burada bir oran getirelim; yani 2 yılın altındakiler de bir süre cezaevinde kalsın. 1 ay ceza alan daha az, 2 ve 3 ay ceza alan biraz daha fazla, dolayısıyla denetimli serbestlik 1 yıl maktu olunca 2 yılın altında suçlular hiç ceza almamış oluyor. Bir de asıl suç gerçekleştiğinde, tutuklama sebebiyle alakalı asıl infial o zaman oluşuyor. Caydırıcılık açısından, kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi gibi tüm bunları göz önünde bulundurması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme olacak" dedi.

Bakan Tunç, birden fazla suç dosyası bulunanların serbest bırakıldığı yönündeki soruya, "Yukarıda bahsettiğim durum, onları da çözecek. Ayrıca suç kaydının da savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydını görüyor, GBT'yi (genel bilgi toplama) de görmesine de imkan vermek gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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