Selahattin Demirtaş isim vermeden "provokatör" diyerek yüklendi! Herkes aynı kişiyi tahmin etti - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş isim vermeden "provokatör" diyerek yüklendi! Herkes aynı kişiyi tahmin etti

25.03.2023 10:37

Cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "AK Parti'nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar." şeklinde bir paylaşım gerçekleştirdi. Demirtaş isim vermeden eleştirilerini sıralarken, sosyal medya kullanıcıları bahsedilen kişinin, Altılı Masa'daki aday belirleme süreciyle ilgili sert sözler söyleyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu olduğuna dair yorumlarda bulundu.

6'lı Masa'daki aday belirleme süreciyle ilgili geçtiğimiz günlerde Meclis'te bir basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zemberek sözler sarf etmişti.

"DAYATILAN ADAYA KARŞIYIZ"

Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.

"MUHALEFET PARTİLERİNE SIZAN PROVOKATÖRLER İFŞA OLACAK"

Ağıralioğlu'nun sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşerken, seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıklayan HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, "AKP'nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar. 2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde bu ajanlar içeriden çok kritik etki yaptılar, bu defa hepsinin ipliği pazara çıkacak. Yok öyle yağma. Oyun bitti. Halk nasıl istiyorsa öyle olacak." ifadelerini kullandı.

HERKES O İSMİ İŞARET ETTİ

Demirtaş'ın bu açıklama ile kimi kastettiği bilinmezken, sosyal medya kullanıcılarının birçoğu paylaşımın altına Ağıralioğlu'nun ismini yazdı.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

YORUMLAR (6)
  • Ahmet eren Kacmaz: ENBÜYÜK PRAVAKÖTÖR KENDİSİ. ŞUNA BAK CEZA EVİNDE BENDEN FAZLA MESAJ ATIYOR SİYASETE MUDAHELE EDİYOR. ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM Cevap Yaz 107 65 Yayından Kaldır
  • Mehmet Demir: Çünkü cezası yok ve sadece tutuklu 2 3 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Dusunce ozgurlugu yokmus , konusma ozgurlugu yokmustu hani !? Adam cezaevinden resmen her seyi yapabiliyor. Demekki yalan sallamalara gerek yok Cevap Yaz 124 66 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş isim vermeden 'provokatör' diyerek yüklendi! Herkes aynı kişiyi tahmin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş isim vermeden "provokatör" diyerek yüklendi! Herkes aynı kişiyi tahmin etti - Son Dakika
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