Selahattin Demirtaş isim vermeden "provokatör" diyerek yüklendi! Herkes aynı kişiyi tahmin etti

6'lı Masa'daki aday belirleme süreciyle ilgili geçtiğimiz günlerde Meclis'te bir basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zemberek sözler sarf etmişti.

"DAYATILAN ADAYA KARŞIYIZ"

Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.

"MUHALEFET PARTİLERİNE SIZAN PROVOKATÖRLER İFŞA OLACAK"

Ağıralioğlu'nun sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşerken, seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıklayan HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, "AKP'nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar. 2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde bu ajanlar içeriden çok kritik etki yaptılar, bu defa hepsinin ipliği pazara çıkacak. Yok öyle yağma. Oyun bitti. Halk nasıl istiyorsa öyle olacak." ifadelerini kullandı.

HERKES O İSMİ İŞARET ETTİ

Demirtaş'ın bu açıklama ile kimi kastettiği bilinmezken, sosyal medya kullanıcılarının birçoğu paylaşımın altına Ağıralioğlu'nun ismini yazdı.

O yorumlardan bazıları şu şekilde: