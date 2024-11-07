Tütüncü: Antalya için Sorumluluk Alacağız

Politika

Eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın çok daha güzel olması için gereken her türlü siyasal ve toplumsal sorumluluğu üstlenmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kepez ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hakan Tütüncü, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tütüncü, burada yaptığı açıklamada, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'ye çok önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kendisinin de 15 yıl hizmet etme imkanı bulduğuna dikkati çeken Tütüncü, kente bir çok eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yerel yönetimlerin halkın hayatını kolaylaştırma konusunda önemli bir işlevinin olduğunu ifade eden Tütüncü, "Antalya'nın neredeyse yarısından daha fazlasını kapsayan bir bölge olan Kepez bölgesinde hizmet verdik, yatırımlar yaptık. Her yeni gün, yepyeni umutlarla geliyor. Biz de yepyeni umutların, yepyeni bir şekilde şehrin üzerine hakim olduğu aydınlık yarınları hedefliyoruz. Bunun için gayretimiz devam ediyor." diye konuştu.

Halkla iç içe olmayı sürdürdüğünü ve siyasete ara vermediğini aktaran Tütüncü, "İddialarımızdan vazgeçmiş değiliz. Antalya'nın çok daha güzel olması için gereken her türlü siyasal ve toplumsal sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz." dedi.