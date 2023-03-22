Tuvalet terliği polemiği açıklığa kavuştu! BTP lideri Hüseyin Baş: O bir şaka - Son Dakika
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Tuvalet terliği polemiği açıklığa kavuştu! BTP lideri Hüseyin Baş: O bir şaka

22.03.2023 11:26

Seçim ikinci tura kalırsa, "Tuvalet terliği olsa ona basarım. Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz." sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Sözlerinin ironi ve benzetme içerdiğini dile getiren Baş, "Tuvalet terliği ile Erdoğan karşı karşıya kalsa tabi ki Erdoğan'ı seçeriz. Tuvalet terliği ülkeyi yönetecek değil. O bir şaka. Sosyal medyada çokça konuşuluyor." şeklinde konuştu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz gün Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Erdoğan'ın adaylığı kırmızı çizgimiz." diyen Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"TUVALET TERLİĞİ OLSA ONA BASARIM"

Baş, "Hani sosyal medyada diyorlar ya, 'tuvalet terliği olsa ona basarım.' Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz." ifadelerini kullandı.

"O BİR ŞAKA"

Baş, bugün katıldığı Halk TV'de konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Sözlerinin ironi ve benzetme içerdiğini söyleyen Baş, "Tuvalet terliği ile Erdoğan karşı karşıya kalsa tabi ki Erdoğan'ı seçeriz. Tuvalet terliği ülkeyi yönetecek değil. O bir şaka. Sosyal medyada çokça konuşuluyor." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Bir şakada ben yapayım sana üsen tuvalete girer sifona basarım sana yine oy basmam ha ha ha komik demi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Habertürk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuvalet terliği polemiği açıklığa kavuştu! BTP lideri Hüseyin Baş: O bir şaka - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuvalet terliği polemiği açıklığa kavuştu! BTP lideri Hüseyin Baş: O bir şaka - Son Dakika
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