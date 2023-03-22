Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz gün Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Erdoğan'ın adaylığı kırmızı çizgimiz." diyen Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Baş, "Hani sosyal medyada diyorlar ya, 'tuvalet terliği olsa ona basarım.' Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz." ifadelerini kullandı.
Baş, bugün katıldığı Halk TV'de konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Sözlerinin ironi ve benzetme içerdiğini söyleyen Baş, "Tuvalet terliği ile Erdoğan karşı karşıya kalsa tabi ki Erdoğan'ı seçeriz. Tuvalet terliği ülkeyi yönetecek değil. O bir şaka. Sosyal medyada çokça konuşuluyor." dedi.
Son Dakika › Politika › Tuvalet terliği polemiği açıklığa kavuştu! BTP lideri Hüseyin Baş: O bir şaka - Son Dakika