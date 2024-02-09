Tuzla Piyade Okulu'ndaki ihraç kararına Özgür Özel'den ilk sözler: Kabul etmemiz mümkün değil - Son Dakika
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Politika

Tuzla Piyade Okulu'ndaki ihraç kararına Özgür Özel'den ilk sözler: Kabul etmemiz mümkün değil

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'daki anma töreninde, Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında verilen ihraç kararına CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi. Özel yaptığı açıklamada, ''Verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez.'' dedi.

09.02.2024 21:57  Güncelleme: 22:42
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Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünü olan 10 Kasım'da düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkındaki ihraç kararına CHP lideri Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayıp daha sonrasında kavgaya dönüşen olayla ilgili karar açıklandı. Karara göre olaya karışan 7 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki ihraç kararına Özgür Özel'den tepki: Verilen kararı kabul etmemiz mümkün değil
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"VERİLEN KARARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özel, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez." ifadelerini kullandı.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki ihraç kararına Özgür Özel'den tepki: Verilen kararı kabul etmemiz mümkün değil

NE OLDU?

İddiaya göre İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmişti. Bu duruma diğer teğmenler tepki göstermiş, arbede çıkmıştı. Fotoğraf takmayanlardan birisi, şikâyetçi olup darp raporu almıştı. Konuya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hukuk biriminde idari soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu olaya karışan 7 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir. Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Tuzla Piyade Okulu\'ndaki ihraç kararına Özgür Özel\'den ilk sözler: Kabul etmemiz mümkün değil
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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    Yorumlar (11)

  • baba yorgun yorgun: 90 yıldır bu insanlara zorla atatirk resmini takin diye bask8 yaptiniz kimse takmaya mecbur değil Atatürk ilah değil peygamber degildir turkiyenin kurucusu Osman gazının bu topraklar Osman gazinindir Atatürk sadece devrim değişti cumhuriyet kurdu ülkeyi falan kurmadı kuramazda bunkadar salak olmayın yaşı yetmez 57 yaşında ölen biri ülkeyi nasıl kuruyor bir insan bu kadar salak olamaz atatiri resmintakmayan tegmenlere helal olsun baskıya boğun eğmeyen tsk tebrik ediyorum 429 201 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Eskiden yönettiğiniz Tsk yok artık, kendi kararlarını kendi alıyor diye size hizmet etmiyor diye nasıl da çıldırıyorsunuz, disiplin kuralları var, öyle herkes herkese müdahale edemez , haber verselerdi üstlerine amirlerine, yemezler onu müdahale etmek falan, patagonya ordusu mu bu 169 161 Yanıtla
  • Bünyamin Kocabıyık: Boş konuşma seni ilgilendirmeyen konulara girme sen git Demirtaşla ilgilen 78 91 Yanıtla
  • Ali Arslan: Şu yazdıklarından kim salak belli oluyor,boşuna çırpınma Türk olmadığını biliyoruz ,Osmangazi Türk'ün atasidir,Mustafa Kemal Atatürk neden bu kadar değerli onderdir,çünkü teslim olmuş ordusu dağıtılmış ibadet yapamayan,namusu kirletilen Türk milletinin şerefini kurtarmıştır,Türk Asya Hun devletimiz ile günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tüm devletlerine sahip çıkar,namusu şerefi önemli olmayan Türk düşmanları Atatürk'ü çekemez,algilariniz küçük zekaniz kadar yok hükmündedir. 53 54
  • Hakim ATMACA: Darısı sizin zihniyetinizdeki tüm şahısların başına 62 38 Yanıtla
  • Ali Cesur: Birinci kural disiplin... 56 22 Yanıtla
  • soner yavuz: sonuna kadar ilelebet MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YOLUN YOLUMUZDUR SEN BİR DÜNYA LİDERİSİN HİÇ BİR LİDER SEN GİBİ OLAMADI OLAMMAZDA 28 19 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Musa vatansever TSK ile ne kadar bağlantın var bilmiyorum ama o disiplin kurallarında Atatürk düşmanı olan sistem dışına atılır.o TSK seyhlerin şıkların ordusu değil ve hiç bir zamanda olmayacak 27 18
  • soner yavuz: yobaz heryerde yobaz dır bu ülkenin senelerdir yontup adam edemediği cemiyet içerisine giremeyen kendisini insanlık adına soyutlayamayan bazı yobazlar atatürk gerçeğini saptırmaya çalışıyolar ne yaparsanız yapın kardeşim kıskanmayın bu ülkenin bir tek lideri var oda sonuna kadar mustafa kemal atatürk tür bunu hiç bir kimse inkar edemez 26 18 Yanıtla
  • Semih Görken: arkadaşın tarihi 0 da değil eksi sayılarda malesef 10 23
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Özgür Özel, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuzla Piyade Okulu'ndaki ihraç kararına Özgür Özel'den ilk sözler: Kabul etmemiz mümkün değil - Son Dakika


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