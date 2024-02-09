Tuzla Piyade Okulu\'ndaki ihraç kararına Özgür Özel\'den ilk sözler: Kabul etmemiz mümkün değil

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünü olan 10 Kasım'da düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkındaki ihraç kararına CHP lideri Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez." ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayıp daha sonrasında kavgaya dönüşen olayla ilgili karar açıklandı. Karara göre olaya karışan 7 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi.
Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özel, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez." ifadelerini kullandı.
İddiaya göre İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmişti. Bu duruma diğer teğmenler tepki göstermiş, arbede çıkmıştı. Fotoğraf takmayanlardan birisi, şikâyetçi olup darp raporu almıştı. Konuya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hukuk biriminde idari soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma sonucu olaya karışan 7 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir. Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.
Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."
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