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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: "UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: "UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli"

22.11.2021 13:27
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: "UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin teknik düzeyde kalması gerektiğini belirterek, "UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin teknik düzeyde kalması gerektiğini belirterek, "UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin bugün gerçekleştireceği Tahran ziyaretine değindi. Hatipzade, "Bu ziyaretin de önceki ziyaretler gibi faydalı olacağını umuyorum. UAEA ile İran ilişkilerinin her zaman ajansın belirlediği çerçevede olmasına önem verdik" ifadelerini kullandı. Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki işbirliğinin teknik düzeyde olması gerektiğini belirterek, "UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelere ve baskı kurmalarına izin vermemeli. Bu ülkeler kendi yıkıcı politikalarını ajansın adını kullanarak yapmamalı" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hatipzade, "Grossi'nin Tahran ziyaretinin tarihi daha önceden belirlenmişti. İran ile ajans arasındaki sorunların her zaman teknik düzeyde kalarak çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Grossi'nin Tahran ziyareti de bu çerçevede gerçekleşecek" açıklamasını yaptı. Ajans ile İran arasında ele alınan teknik konulara işaret eden Hatipzade, İran nükleer tesislerine yönelik sabotaj ve saldırılara değinerek, "Yabancı ülkelerin nükleer tesislerimize yönelik terör saldırıları nedeniyle oluşan teknik arızalar ve buna bağlı teknik sorunları ajans ile görüşüyoruz. Bu sorunları ajans ile aramızda teknik düzeyde çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran ile 4+1 ülkeleri arasında 29 Kasım tarihinde başlayacak olan Viyana müzakerelerine değinen Hatipzade, "Biz, Viyana müzakerelerine ciddiyetle yaklaşıyoruz. Hedefimiz ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılmasıdır" dedi. - TAHRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli

Dışişleri Bakanlığı, Tahran, Ajans, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: 'UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: "UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli" - Son Dakika
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