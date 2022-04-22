Uçak; "23 Nisan 1920 milattır" - Son Dakika
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Uçak; "23 Nisan 1920 milattır"

22.04.2022 16:00
Uçak; "23 Nisan 1920 milattır"

TBMM'nin açılışının 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tam bağımsızlık ilkesi ile kurulan Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını açıkladı.

TBMM'nin açılışının 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tam bağımsızlık ilkesi ile kurulan Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, "23 Nisan 1920'de dualarla açılan bağımsızlık mücadelesinin, özgür yaşama azminin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci yılını idrak ediyoruz. Tarihin hiçbir döneminde esareti asla kabul etmemiş, her zaman hür yaşamış, istikbalini istiklalde görmüş bir milletin iradesinin temsili olan Meclis, istiklal bilincinin de yegane adresidir. İstiklalini ve istikbalini başka güçlerin insafına ve inisiyatifine asla terk etmeyen milletimiz için 23 Nisan 1920 önemli bir milattır. Millet Meclisi, özel bir programla 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazını müteakip cemaatle birlikte Kur'an ve dua okunarak açılmıştır. Millet ile Meclisi el ele, omuz omuza vermiş, tek vücut olmuştur. 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan ve emanet edilmiş olması anlamlıdır. 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmiş bir bayram olması, geleceğe duyulan umudu ve güveni diri tutma ve büyütme anlamı içermektedir. Her alanda gelişmiş bir Türkiye'yi inşa etmek için şu an eğitim sürecinde olan çocuklarımıza ve gençlerimize köklü duygular, medeniyet değerlerimizden beslenen idealler aşılamalıyız.

Dün ve bugün, milletimiz, içerideki ve dışarıdaki vesayet odaklarının, milli iradeyi gasbetme, hak ve özgürlükleri engelleme girişimleri karşısında irfani duruşuyla, meseleleri derinden gören bakış açısıyla gereğini yapmakta, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaktadır. 102 yıl önce, bağımsızlığımızın sembolü olan Meclisi açma iradesi gösteren, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyoruz" dedi. - MUĞLA

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Bağımsızlık, 23 Nisan, TBMM, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uçak; '23 Nisan 1920 milattır' - Son Dakika


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