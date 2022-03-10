Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare - Son Dakika
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Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare

10.03.2022 12:54

Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi başladı. Görüşmenin ardından taraflardan Kuleba'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

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Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Antalya, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare - Son Dakika


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