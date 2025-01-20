Uçum'un Yazısına Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Uçum'un Yazısına Sert Eleştiri

İYİ Parti'li Taş, Uçum'un yazısını eleştirerek belirsizlikler ve çelişkiler içerdiğini vurguladı.

20.01.2025 17:46
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İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un "Yeni Paradigma Nedir?" başlığıyla kaleme aldığı "Pazar Yazısı"nı eleştirdi.

Taş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uçum'un "Pazar Yazısı"nın yeni sorular ve düşünceleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın açıklamasının 29 Aralık 2024'te kamuoyuna ulaştırıldığını hatırlatan Taş, Öcalan'ın bu açıklamada hem kendisini meşru bir aktör hem de Türkiye Cumhuriyeti devletini aşan, dayatılan yeni paradigmaya güç verenlerden biri olarak konumlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Uçum'un buna bir açıklama getirmeye çalıştığını öne süren Taş, "Böylesine proaktif bir açıklamaya yanıt verme sorumluluğunun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından üstlenilmiş olması ne anlama gelmektedir? Terör örgütü elebaşının bu yeni paradigmayı kimin adına, kimlerin güvencesiyle ortaya koyduğu neden net bir şekilde açıklanamamaktadır?" ifadesini kullandı.

Uçum'un açıklamasının ciddi belirsizlikler ve eleştiriyi hak eden noktalar barındırdığını savunan Taş, açıklamada yer alan "Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği" ifadesinin ilk bakışta olumlu bir mesaj veriyor gibi görünse de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66'ncı maddesinde tanımlanan "vatandaşlık" ilkesiyle tamamen çeliştiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

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