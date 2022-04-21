Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk'tan Rusya'ya: "Sivillerin ve yaralı askerlerin Azovstal'ı terk etmesine izin verin" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk'tan Rusya'ya: "Sivillerin ve yaralı askerlerin Azovstal'ı terk etmesine izin verin"

21.04.2022 12:12
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk'tan Rusya'ya: "Sivillerin ve yaralı askerlerin Azovstal'ı terk etmesine izin verin"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya'nın Mariupol kentinde kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sivillerin ve yaralı askerlerin Azovstal demir çelik fabrikasını terk etmesine izin verin" çağrısında bulundu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya'nın Mariupol kentinde kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sivillerin ve yaralı askerlerin Azovstal demir çelik fabrikasını terk etmesine izin verin" çağrısında bulundu.

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde haftalardır süren şiddetli çatışmaların ardından kontrolü ele geçirdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin ve bazı Ukraynalı askerlerin sığındığı Azovstal demir çelik fabrikası için Rusya'ya çağrıda bulundu. Vereşuk mesajında, sivillerin tahliyesi için acil insani koridora izin verilmesini talep ederek, "Orada yaklaşık bin sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin bugün Azovstal'dan çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu Azovstal'a odaklanmaya çağıran Vereşuk, "Bu, insani çabalar için kilit bir nokta ve kilit bir an" dedi. - KİEV

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk'tan Rusya'ya: 'Sivillerin ve yaralı askerlerin Azovstal'ı terk etmesine izin verin' - Son Dakika


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